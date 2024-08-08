Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar Rusya'nın güneyindeki topraklara kaydı.

İki buçuk yıldır Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Herson ve Zaporijya civarında devam eden savaş, son zamanlarda Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya sınırında da yoğunlaştı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine uzaktan saldırılar düzenlemesi ve ara sıra Rusya topraklarına sızması, her iki tarafın da yeni stratejiler belirlemesine neden oldu.

Rusya bu durum karşısında bölgede yeni önlemler alırken, Harkiv yönünde tampon bir bölge kurulması için Ukrayna içlerine girerek bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele aldı.

Ukrayna da kuzeydeki Sumi ve Harkiv bölgelerine yeni toparladığı birlikleri ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teçhizatı sevk etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, saldırıyı "büyük bir provokasyon" olarak tanımladı. Putin, üst düzey savunma ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir araya geldi.



