Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta sızması sonrası savaşta yeni bir cephe açıldı. Rus birlikleri sınıra yığılırken, çatışmalar şiddetlendi. İki tarafın güçlerinden de kayıplar olduğu bildiriliyor. Kursk valisi, dört kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında

- savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar 'nın güneyindeki topraklara kaydı.

İki buçuk yıldır Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Herson ve Zaporijya civarında devam eden savaş, son zamanlarda 'nın kuzeyinde Rusya sınırında da yoğunlaştı. 

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod ve Kursk sınır bölgelerine uzaktan saldırılar düzenlemesi ve ara sıra Rusya topraklarına sızması, her iki tarafın da yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. 

Rusya bu durum karşısında bölgede yeni önlemler alırken, Harkiv yönünde tampon bir bölge kurulması için Ukrayna içlerine girerek bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü ele aldı.

Ukrayna da kuzeydeki Sumi ve Harkiv bölgelerine yeni toparladığı birlikleri ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teçhizatı sevk etti.

Rusya Devlet Başkanı dün yaptığı açıklamada, saldırıyı "büyük bir provokasyon" olarak tanımladı. Putin, üst düzey savunma ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir araya geldi. 


Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında - 1

KİEV BİRLİKLERİ 6 AĞUSTOS'TA KURSK'A GİRDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken 6 Ağustos sabah saatlerinde ordusuna bağlı yüzlerce kişiden oluşan bir birlik, tank ve zırhlı araçlarla sınırdan geçerek 'nın Kursk bölgesine giriş yaptı.

Nikolayevo-Daryino ve Oleşnya yerleşim birimleri üzerinden içlerine ilerleyen askerleri Rus ordusu ile çatışmalara başladı.

Gerek Rusya gerek Ukrayna kaynaklarından Kursk içerisindeki durum ile ilgili çok kısıtlı bilgiler olsa da sosyal medya bilgilerine göre, Ukrayna ordusu Rusya sınırları içerisinde 15 kilometre içeriye sokulmuş durumda.

Özellikle Ukrayna birlikleri ile Rus birlikleri arasında, bölgedeki Suca ve Korenevo yerleşim birimleri dahil çatışmaların 10 kilometrelik bir cephe hattında şiddetli olarak devam ettiği öne sürülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında - 2 AFP, Rus birliklerinin Ukrayna tanklarına saldırısının görüntülerini yayınladı.

"660 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Çatışmalarda her iki tarafın da kayıplara uğradığı iddia ediliyor. Rus yetkililerin açıklamasında, saldırıların başlamasından bu yana ordusundan 660 askerin öldüğü öne sürüldü. 'dan ise bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Rus yetkililerinin bildirdiğine göre, Ukrayna birlikleri bin civarında askerle bölgeye girdi ve şu ana kadar Ukrayna, tanklar dahil 82 zırhlı araç kaybetti.

Takviye Ukrayna birliklerinin gelmesini önlemek için Rus savaş uçakları, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Basovka, Juravka, Yunakovka, Belovodı, Kiyanitsa, Korçakovka, Novaya Seç, Pavlovka ve Gorodişçe’ye hava saldırıları düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe: Kursk sınır bölgesi ateş altında - 3 Görüntüler Rus ordusu tarafından payaşıldı.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerinin bölgeye saldırısında 6'sı çocuk 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kursk Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Rus ve askeri güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesinde acil durum ilan edildi.

Saldırılara uğrayan Kursk’taki sınır bölgesinde yaşayan siviller başka bölgelere tahliye ediliyor. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, halihazırda 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Tahliye edilenlere, sınırdan uzak bölgelerde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlere 1500 civarında kişi yerleştirildi.

'nın çeşitli bölgelerinde buradaki sivillere yönelik yardım kampanyaları organize ediliyor.

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