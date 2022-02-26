Rusya - Ukrayna savaşının üçüncü gününde bilmeniz gerekenler

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alınırken, Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgulayıp askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

- İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ilerlemeye katılan Rus kuvvetlerinin büyük kısmının şu anda şehir merkezinden 30 km uzakta olduğunu söyledi.



- Rusya'nın Interfax haber ajansı, Moskova'nın Kiev de dahil olmak üzere birçok şehre koordineli füze ve topçu saldırıları başlatması üzerine, Rus birliklerinin güneydoğu Ukrayna şehri Melitopol'u ele geçirdiğini söyledi.



- İngiliz Silahlı Kuvvetleri Bakanı James Heappey, İngiltere'nin Rus kuvvetlerinin Melitopol'u ele geçirdiğine inanmadığını söyledi.



- Lviv belediye başkanının Telegram’dan yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna güçleri Batı Ukrayna'daki Brody yakınlarındaki Lviv bölgesinde bir Rus saldırısını püskürttü.



- Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Szefernaker basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgalini başlatmasından bu yana yaklaşık 100 bişn kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geçtiğini ve Cumartesi günü sabah 7'den bu yana giren 9 bin kişinin de dahil olduğunu söyledi.



- Euro bölgesindeki bir merkez bankasının yöneticisi Reuters'e verdiği demeçte, Rusya'yı küresel SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararının birkaç gün içinde alınacağını söyledi.



- RIA haber ajansının aktardığına göre, güvenlik başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya'nın Rus vatandaşlarının ve yurtdışındaki şirketlerin paralarına el koymasına, Rusya'daki yabancıların ve yabancı şirketlerin fonlarına el koyarak karşılık vereceğini söyledi