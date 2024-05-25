Rusya, Ukrayna'da bir mağazayı vurdu: 4 ölü, 38 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan bir mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'da bir mağazayı vurdu: 4 ölü, 38 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'deki sivil tesislere saldırdığını belirtti.

İnşaat malzemeleri satılan mağazanın vurulduğunu ifade eden Zelenski, mağazanın içinde çok sayıda çalışan ve ziyaretçi bulunduğunu bildirdi.

Zelenski, saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını, olay yerinde tüm acil servislerin çalıştığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağazaya 2 güdümlü hava bombasının isabet ettiğini, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı sonucu mağazada yangın çıktığını belirten Sinegubov, 16 kişiden haber alınamadığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini, 10 bin metrekareden fazla bir alanın yandığını belirtti.

Klimenko, mağazada 200'den fazla kişinin bulunabileceğini ifade etti.

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