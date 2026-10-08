Rusya Ukrayna'da otobüs durağını vurdu. En az 33 ölü, 18 yaralı
08.10.2026 13:53
Son Güncelleme: 08.10.2026 13:58
Bunun, özellikle sivilleri hedef alan ve bu yıl içinde tek seferde yapılmış en büyük saldırılardan biri olduğu belirtiliyor.
Rusya'nın, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir otobüs durağın vurması sonucu en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve çatışmaların hedefindeki Kramatorsk kentine saldırı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bir otobüs durağı olarak açıkladığı noktaya düzenlenen saldırıda en az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
Rus güçleri, Kramatorsk ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.
Bunun, özellikle sivilleri hedef alan ve bu yıl içinde tek seferde yapılmış en büyük saldırılardan biri olduğu belirtiliyor.
"BUNLAR RUS ORDUSU TARAFINDAN KATLEDİLEN İNSANLAR"
Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.
Yayınlanan fotoğraflarda, cesetlerin yollara saçıldığı görüldü.
Rus güçleri, Kramatorsk ile Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savunmasının belkemiğini oluşturan ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.
DÜN DE 25 KİŞİ ÖLMÜŞ, 100 KİŞİ YARALANMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun önceki gece ve dün sabaha karşı düzenlediği hava saldırılarında 25 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Çernigiv bölgesine bağlı Priluki şehrine yapılan füzeli saldırının ardından süren arama kurtarma çalışmalarına değinen Zelenskiy, burada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtmişti.
Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini anımsatarak, "Ukrayna'ya yapılan bu kapsamlı saldırının ardından toplam ölü sayısı 25’tir, 100 kişi de yaralandı." ifadesini kullanmıştı.