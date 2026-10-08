Rusya Ukrayna'da otobüs durağını vurdu. En az 33 ölü, 18 yaralı

Bunun, özellikle sivilleri hedef alan ve bu yıl içinde tek seferde yapılmış en büyük saldırılardan biri olduğu belirtiliyor.



"BUNLAR RUS ORDUSU TARAFINDAN KATLEDİLEN İNSANLAR"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.