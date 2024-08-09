Rusya, Ukrayna'da süpermarkete saldırdı: 10 ölü, 35 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinivka kasabasında bir süpermarkete düzenlediği saldırıda en az 10 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı.



Kasaba en yakın Rus mevzilerinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ve neredeyse her gün saldırılara maruz kalıyor.



İçişleri Bakanı Igor Klymenko, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda "10 kişi öldü ve 35 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu. Yıkılan binanın yanan enkazı arasında çalışan itfaiyecilerin fotoğrafları yayınlandı.



Görgü tanıkları, polis memurları olası ikinci bir saldırıya karşı uyarıda bulunurken düzinelerce insanın kaçıştığını bildirdi



Binadan siyah dumanlar yükselirken polis yakındaki sokakları güvenlik çemberi altına aldı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gün ortasında meydana gelen saldırı için intikam sözü verdi.



Zelenski, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda "Rusya bu terörden sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

