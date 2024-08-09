Rusya, Ukrayna'da süpermarkete saldırdı: 11 ölü, 37 yaralı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 11 kişi öldü, 37 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacaktır" paylaşımında bulundu.

Rusya, Ukrayna'da süpermarkete saldırdı: 11 ölü, 37 yaralı

'nın 'nın doğusundaki Konstantinivka kasabasında bir süpermarkete düzenlediği saldırıda en az 11 kişi öldü, 37 kişi ise yaralandı.

Kasaba en yakın Rus mevzilerinden yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta ve neredeyse her gün saldırılara maruz kalıyor.

İçişleri Bakanı Igor Klymenko, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda "10 kişi öldü ve 35 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu. Yıkılan binanın yanan enkazı arasında çalışan itfaiyecilerin fotoğrafları yayınlandı.

Görgü tanıkları, polis memurları olası ikinci bir saldırıya karşı uyarıda bulunurken düzinelerce insanın kaçıştığını bildirdi

Binadan siyah dumanlar yükselirken polis yakındaki sokakları güvenlik çemberi altına aldı. 

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gün ortasında meydana gelen için intikam sözü verdi.

Zelenski, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda "Rusya bu terörden sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

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