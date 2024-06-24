Rusya Ukrayna’da yerleşim yerini hedef aldı: 4 ölü

Rus güçleri Ukrayna’nın Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentindeki sivil yerleşim yerine saldırı düzenledi. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

Rusya Ukrayna’da yerleşim yerini hedef aldı: 4 ölü

, Ukrayna’nın birçok noktasına yoğun saldırılar düzenliyor. Rus güçlerinin bugün Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentindeki sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada, “Bu, son zamanlarda sivillere yönelik en büyük düşman saldırılarından biri” ifadelerini kullandı. Saldırının 2 İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini aktaran Filashkin, 1 evin yıkıldığını, 16 evin ise hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırının yarım saat arayla gerçekleştirildiği ve bir gaz boru hattı ile çok sayıda aracın hasar gördüğü ifade edildi.

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