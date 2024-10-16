Rusya: Ukrayna'da zırhlı araç üretim fabrikasını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki zırhlı araç üretim fabrikasının beş füzeyle vurulduğu belirtildi.



Füzelerin fabrikadaki beş binaya isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucu 6 tank dahil 10 zırhlı araç yok edildi. Fabrikadaki zırhlı araç üretim ve onarım süreci durduruldu." ifadesine yer verildi.



Ukrayna dün, Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığı bildirmişti.