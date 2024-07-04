Rusya, Ukrayna'daki havaalanını İskender füzesiyle vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Bölge valisi bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipro kentine yönelik bir Rus saldırısı gerçekleştiğini bildirdi.



Vali Sergiy Lysak, sosyal medyadaki paylaşımında, "Düşman sinsi saldırılarına devam ediyor. Füzeler ve insansız hava araçları (İHA) gönderdi. Ne yazık ki bu saldırılar sonuçsuz kalmadı. Üç kişi öldürüldü, 18 kişi de yaralandı" dedi.

Daha sonra yapılan açıklamada can kaybının beşe çıktığı duyuruldu.

Rus yetkililer ise Herson bölgesı̇nde Rus kontrolündekı̇ kasabaya Ukrayna'nın düzenledı̇ğı̇ saldırıda ı̇kı̇ kı̇şı̇nı̇n öldüğünü, bı̇r kı̇şı̇nı̇n yaralandığını açıkladı.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Karadeniz'deki Novorossiysk limanına doğru ilerleyen iki Ukrayna deniz İHA'sını imha ettiğini duyurdu.

Liman mayıs ayında da insansız hava araçlarının saldırısına uğramış ve yetkililer çıkışı geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştı.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Poltava kentı̇ndekı̇ havaalanını İskender füzesı̇yle vurduğunu açıkladı.



Moskova, bu hafta içinde ikinci kez Poltava'daki havaalanını hedef aldı.