Rusya, Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etti

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi.



Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.



Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı ifade edildi.



Takas, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği gerçekleştirildi.