Rusya, Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etti

İstanbul'da varılan anlaşma gereği, Moskova yönetimi 1.212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim etti.

Rusya, Ukraynalı askerlerin cenazelerini teslim etti

Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren 1.212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi.

Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Takas, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği gerçekleştirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...