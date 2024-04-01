Rusya, Ukraynalı yetkililerin "terörizm" suçlamasıyla teslim edilmesini istiyor

SUÇ İZLERİ UKRAYNA'YA KADAR UZANIYOR



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'da meydana gelen şiddet olayları sıralandı.



Bunlar arasında tanınmış bir milliyetçinin ve bir savaş blog yazarının kızının ölümüne yol açan bombalamalar ve bir yazarın ciddi şekilde yaralandığı bir olay da bulunuyor.



Bakanlık, bu olaylara ilişkin soruşturmanın "bu suçların izlerinin Ukrayna'ya kadar uzandığını" gösterdiğini söyledi.



Açıklamada, "Rusya, söz konusu terör eylemleriyle bağlantılı olan herkesin derhal tutuklanması ve iade edilmesi yönündeki taleplerini Ukraynalı yetkililere iletmiştir" ifadesine yer verildi.

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Açıklamada teslim edilecekler arasında, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Kırım'ı Rusya ana karasına bağlayan köprüye yapılan saldırıların arkasında kendi emrinin olduğunu kabul eden Güvenlik Servisi Başkanı Vasil Maliuk da yer alıyor.



Bakanlık açıklamasında, "Rusya, Kiev rejiminin terör faaliyetlerine verdiği tüm desteği derhal durdurmasını, suçluların iade edilmesini ve mağdurlara zararların tazmin edilmesini talep ediyor" ifadesine yer verildi.



Açıklamanın devamında, "Ukrayna'nın terörle mücadele sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi, onun uluslararası hukuki açıdan sorumlu tutulmasıyla sonuçlanacaktır" ifadeleri kullanılarak uluslararası hukuka vurguda bulunuldu.

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Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya'nın taleplerinin "terör devletinin kendisinden gelmesinden dolayı özellikle alaycı göründüğünü" öne sürdü.



Servis, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın herhangi bir sözünün anlamsız olduğunu" söyledi.



SBU, Ukraynalı çocukların Rusya'ya götürülmesiyle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin hakkında çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunarak, "Lahey'deki mahkeme onu bekliyor" dedi.



Rus müfettişler geçen hafta Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 144 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlularının "Ukraynalı milliyetçilerle" bağlantılı olduğuna dair kanıt bulduklarını iddia etti.



Kiev saldırıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin