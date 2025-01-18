Rusya: Ukrayna'nın ABD füzeleriyle saldırılarına yanıt verdik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, daha önce Belgorod bölgesindeki sivil unsurlara ATACMS füzeleriyle saldırılar düzenlediği anımsatıldı.



Bu saldırılara yanıt verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Buna cevap olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, uzun menzilli 'Neptun' füzeleri ve 'Olha' çok namlulu roketatar sistemi tasarlayan ve üreten 'Luç' işletmesi dahil Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm unsurlar vuruldu."



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus toprağı Belgorod bölgesine ABD yapımı 6 ATACMS füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu, füzeleri vurduklarını bildirmişti.



ABD ile İngiltere'nin, geçen yıl Ukrayna'nın, Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izin verdiği belirtilmişti.

