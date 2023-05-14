Rusya: Ukrayna'nın Bakhmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

Ukrayna birliklerinin Bahmut’un güneyinde ve kuzeyinde Rus birliklerinin savunmasını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü. Rus birliklerinin savunmasının yarılmasına izin verilmedi." diye konuştu.



KAYIPLAR



Konaşenkov, Rus ordusunun 4. Motorlu Tüfek Birliğinin Komutanı Albay Vyaçeslav Makarov’un çatışmayı bizzat yönettiğini belirterek, Ukrayna ordusunun üçüncü saldırısı püskürtülürken komutanın ağır yaralandığını ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Saldırıların bir diğerinde Rus birliklerinin askeri-politik işlerinden sorumlu komutan yardımcısı Albay Yevgeniy Brovko’nun da öldüğünü kaydeden Konaşenkov, "Soledar-Artyömovsk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 400’den fazla askeri öldü ve yaralandı. 12 tank, 18 askeri araç, 2 zırhlı araç ve 1 D-20 obüs imha edildi." şeklinde konuştu.



Konaşenkov ayrıca Hmelnitski şehrinde Ukrayna ordusuna ait cephaneliğin yok edildiği bilgisini paylaşarak, Donetsk bölgesinde Novogorodovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü ifade etti.

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