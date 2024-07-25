Rusya, Ukrayna'nın barış müzakereleri için net olmasını istiyor

Kremlin, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu belirtti ancak Kiev'in görüşmelere katılma konusundaki istekliliğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın barış müzakereleri için net olmasını istiyor

Moskova, ile olası barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, 'nın savaşı sona erdirmek için ile müzakerelere açık olduğunu ancak Kiev'in bu tür görüşmelere katılma konusundaki istekliliğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın müzakerelere hazır olduğunu ve bu tür görüşmeler için çeşitli formatların mümkün olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, dün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, “barış, iyileşme ve kalkınma yolunu takip etmek istediklerini” söyledi.

Ukraynalı bakan, “Bunların paylaştığımız stratejik öncelikler olduğuna inanıyorum” diyerek, "Rus saldırganlığı barışı yok etti ve kalkınmayı yavaşlattı" dedi.

Ukrayna Dışı̇şlerı̇ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Kuleba, Çı̇nli mevkidaşına şunu söyledi: “Moskova, iyı̇ nı̇yetle müzakere etmeye hazırsa, Kiev bellı̇ bı̇r aşamada Rusya ile görüşmeye hazır."

Çin ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya geldi: "Barış çabalarını destekliyoruz"

Çin ve Ukrayna dışişleri bakanları bir araya geldi: "Barış çabalarını destekliyoruz"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Camide kendini bıçaklamak isteyen vatandaşı imam engelledi

DÜNYA HABERLERİ

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

Yemenli Husiler: İsrail'in Hudeyde limanı saldırısına yanıt vereceğiz

Seul'de çöp balonu krizi: Yangına neden oldu

Seul'de çöp balonu krizi: Yangına neden oldu

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 41 ölü

Irak, Bağdat metrosunun ihalesini Türk, İspanyol ve Fransız şirketler ile Alman Deutsche Bank'a verdi

Irak, Bağdat metrosunun ihalesini Türk, İspanyol ve Fransız şirketler ile Alman Deutsche Bank'a verdi

Maden bulma umuduyla bölge kiraladı, 95 bin dolar değerinde elmas buldu!

Maden bulma umuduyla bölge kiraladı, 95 bin dolar değerinde elmas buldu!

Polonyalı aşırı sağcılar, Ukrayna'ya destek veren hükümeti vatana ihanetle suçladı

Polonyalı aşırı sağcılar, Ukrayna'ya destek veren hükümeti vatana ihanetle suçladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...