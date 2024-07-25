Rusya, Ukrayna'nın barış müzakereleri için net olmasını istiyor

Moskova, Ukrayna ile olası barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sona erdirmek için Ukrayna ile müzakerelere açık olduğunu ancak Kiev'in bu tür görüşmelere katılma konusundaki istekliliğinin netleşmesi gerektiğini söyledi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'nın müzakerelere hazır olduğunu ve bu tür görüşmeler için çeşitli formatların mümkün olduğunu belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, dün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, “barış, iyileşme ve kalkınma yolunu takip etmek istediklerini” söyledi.



Ukraynalı bakan, “Bunların paylaştığımız stratejik öncelikler olduğuna inanıyorum” diyerek, "Rus saldırganlığı barışı yok etti ve kalkınmayı yavaşlattı" dedi.



Ukrayna Dışı̇şlerı̇ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Kuleba, Çı̇nli mevkidaşına şunu söyledi: “Moskova, iyı̇ nı̇yetle müzakere etmeye hazırsa, Kiev bellı̇ bı̇r aşamada Rusya ile görüşmeye hazır."

