Rusya, Ukrayna'nın en büyük iki şehrini vurmaya devam ediyor

Rus güçleri dün Ukrayna'nın en büyük iki şehri olan Kiev ve Harkov'a saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırılarda füze parçaları Kiev'in Obolon banliyösündeki bir apartmana düştü; Harkov'a atılan güdümlü bomba ise bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin üzerinden 28 aydan uzun süre geçerken, Rus güçleri Ukrayna şehirlerine ve enerji altyapısına saldırmaya devam ediyor.

RUSYA'NIN HARKOV SALDIRILARI



Kiev'e Mart ayında birçok saldırı düzenlense de Kiev'e yönelik saldırılar diğer şehirlere kıyasla daha seyrek. Rusya, Harkov'a düzenli olarak saldırı düzenliyor ancak askeri analistler ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'daki belli hedeflere karşı (ABD) silahlarını kullanmasına izin vermesinden bu yana bu saldırıların azaldığını dile getirdi.



Kiev'in Obolon banliyösünde yerel askeri yönetim, Rus füzesinden düşen parçalar nedeniyle Pazar günü 14 katlı bir apartmanda yangın çıktığını açıkladı.



Savaşın ilk aşamalarında Rusların ele geçiremediği Harkiv'e dün atılan güdümlü bir bomba bir deponun dışında yangın çıkmasına ve bir şoförün hayatını kaybetmesine neden oldu.

