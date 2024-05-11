Rusya Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a girdi: Altı bölgede kontrolü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da altı yerleşim bölgesinde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.



Bakanlık'tan bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Belgorod bölgesi ile doğrudan sınırda bulunan Pletenivka, Ohirtseve, Borysivka, Pylna ve Strilechna köylerinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiği bildirildi.



Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Moskova'nın son aylarda yavaş ama istikrarlı ilerlemeler kaydettiği doğu Donetsk bölgesindeki Keramik köyünü ele geçirdiği belirtildi.



Rusya'nın yeni bir saldırı başlattığı Harkov bölgesi, dünden bu yana bombardıman altında.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre bölge valisi bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın kara harekatı başlatmasından bir gün sonra, Harkov'da Rusya sınırına yakın bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini söyledi.



Vali Oleg Synegubov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Toplam 1775 kişi tahliye edildi” dedi ve son 24 saat içinde bölgedeki 30 yerleşim yerine Rus topçu ve havan topu saldırıları düzenlediğini kaydetti.



"ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"

Synegubov, son yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kuzeydoğu Harkov bölgesindeki saldırılarını sürdürdüğünü ve daha da ilerlemeye çalıştığını söyledi.



Vali, Ukrayna sınırı yakınlarındaki birkaç köyün kontrolü için şiddetli çatışmaların yaşandığını sözlerine ekledi.

Rusya, Harkov'a dün havadan bombardıman başlatmış, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kiev'li yetkililer ayrıca Rus sabotaj gruplarının zırhlı araçlarla Harkov sınırını geçmeye çalıştığını ancak püskürtüldüklerini açıklamıştı.

Ukrayna Savuma Bakanlığı, bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini bildirirken Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yeni bir karşı saldırı dalgası başlattığını vurguladı.