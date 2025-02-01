Rusya: Ukrayna'nın gaz ve enerji tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaştı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapısı tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı başarılı geçti, belirlenen tüm hedefler vuruldu."



Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilerek, "İHA'lardan 7'si Byransk, 1'i Belgorod, 1'i de Saratov bölgeleri üzerinde düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracının da Karadeniz'de imha edildiği aktarıldı.