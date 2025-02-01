Rusya: Ukrayna'nın gaz ve enerji tesislerini vurduk

Rusya, Ukrayna'nın gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğunu duyurdu.

Rusya: Ukrayna'nın gaz ve enerji tesislerini vurduk

Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapısı tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırı başarılı geçti, belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 9 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilerek, "İHA'lardan 7'si Byransk, 1'i Belgorod, 1'i de Saratov bölgeleri üzerinde düşürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracının da Karadeniz'de imha edildiği aktarıldı.

Kremlin: BRICS'in gündeminde ortak para yok

Kremlin: BRICS'in gündeminde ortak para yok

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ankara'da otomobil öğrencilerin arasına daldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...