Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırılarında 18 kişi yaralandı

Rusya makamları, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gece saatlerinde ülkenin Voronej, Lipetsk ve Bryansk bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan kişilerin 16'sının Voronej'de olduğu bilgisi verildi.

Ukrayna ile sınırı olan Voronej'in Bölge Valisi Alexander Gusev, Telegram üzerinde yaptığı açıklamada, Rusya hava savunma birimlerinin bölge üzerinde 12 İHA'yı imha ettiği bilgisini verdi. Gusev, Ukrayna'nın saldırısında aralarında bir gencin de olduğu 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, bölgedeki konutlar ve ticaret tesisleri de saldırılardan zarar gördü.

Rus güvenlik güçlerine yakın "Mash" Telegram kanalında yayınlanan, doğruluğu teyit edilemeyen bir videoda, uçan bir cismin Voronej'de konutların bulunduğu kalabalık bir sokaktaki binaya çarptığı, ardından büyük bir ateş topunun kameralara yansıdığı görüldü.

Voronej Belediye Başkanı Sergei Petrin, saldırıda bir kreşin de zarar gördüğünü, çocukların geçici olarak komşu bir tesise transfer edildiğini açıkladı.



RUSYA: 55 İHA İMHA EDİLDİ



Lipetsk Bölge Valisi Igor Artamonov'un Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, Yelets kentinde bir İHA'nın sanayi bölgesine düşmesi üzerine bir kişi yaralandı.



Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz da Sluchevsk köyüne düzenlenen bir İHA saldırısında bir kadının yaralandığı bilgisini verdi.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Rusya hava savunma birimleri gece saatlerinde beş bölge ve Karadeniz üzerinde 55 Ukrayna İHA'sını imha etti. Ukrayna'dan ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

