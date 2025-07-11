Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırılarında iki kişi öldü

Rus yetkililer, Ukrayna’nın bugün erken saatlerde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda iki kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna’nın başkent Moskova’daki hedefleri de vurmaya çalıştığı ifade edildi.



Telegram kanalı üzerinden açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya hava savunma sistemlerinin dün yerel saatle 23.00 ile bu sabah saat 07.00 arasında 155 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü bildirdi.



Rusya havacılık kurumu Rosaviatsia da dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, başkente hizmet veren dört havalimanından Domodedovo, Vnukovo ve Zhukovsky’deki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.



LİPETSK VE TULA’DA İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Lipetsk Bölge Valisi Igor Artamonov, Telegram üzerinden açıklama yaparak, bir İHA’nın bir tarım girişiminin arazisine düştüğünü, burada kısa süreli bir yangının çıktığını, yaşanan olayda bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı da hava savunma sistemlerinin ülkenin güneybatısında yer alan bu bölge üzerinde dört İHA’yı imha ettiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, daha önceki açıklamalara benzer bir şekilde Ukrayna’dan fırlatılan İHA’ların sayısına değil, Rusya’nın imha ettiği İHA’ların sayısına yer verildi.



Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna İHA’ları Ukrayna sınırına yakın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinin üzerinde imha edildi.



Tula Bölge Valisi Dmitry Milyaev, Telegram’dan yaptığı açıklamada, başkent Moskova’ya yaklaşık 200 kilometre mesafede yer alan bölgeye düzenlenen İHA saldırısında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını duyurdu.



Rusya’nın güneybatısındaki Taganrog liman kentinin Belediye Başkanı Svetlana Kambulova’nın açıklamasına göre, imha edilen İHA’lardan düşen parçalar Beriev uçak üreticisinin üzerine düştü. Belediye Başkanı, yaralı olmadığını bildirdiği olayda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediği konusunda bilgi vermedi.

