Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırısında Çinli gazeteci yaralandı

Ukrayna’nın Rusya’nın Kursk bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda Çin’in Phoenix TV kanalından bir savaş muhabirinin yaralandığı açıklandı. Rus yetkililer, perşembe geç saatlerde yaptıkları açıklamada, Birleşmiş Milletler’e (BM) konu hakkında değerlendirme yapma çağrısında bulundu.



Kursk bölgesinin vali vekili Alexander Khinshtein, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir Ukrayna İHA’sı bugün Korenevsky ilçesindeki Korenevo köyünü vurdu. Kendi başına sınır bölgesine giden 63 yaşındaki muhabir Lu Yuguang yaralandı” dedi.



Khinshtein, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımda ise gazetecinin başında kesiklerin olduğunu ve hastaneye kaldırılmayı reddettiğini bildirdi.



YARALANAN GAZETECİDEN MESAJ



Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kuruluşlardan bu olaya “derhal yanıt vermelerini ve düzgün bir değerlendirmede bulunmalarını” istedi.



Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının hedef gözetilerek gerçekleştirildiğini savunarak bunun “Kiev rejiminin objektif bilgiyi aktarmaya çalışan her türlü medyanın temsilcilerini hedef alma ve fiilen yok etme” niyetini ortaya koyduğunu iddia etti.



Konu hakkında sorulan soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı da “derinden endişeli” olduklarını belirterek tüm taraflara Ukrayna krizinin siyasi yollardan çözülmesi ve yaşanan tırmanışın düşürülmesi çağrısında bulundu.



Rusya devlet basınına yansıyan haberlere göre, saldırıda yaralanan Lu, savaşın ilk günlerinden bu yana savaşla ilgili haberler yapıyordu.



Lu da Rus devlet basınına yansıyan açıklamasında iyi hissettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Batılı gazeteciler (Kursk’ta) hiç görünür değil. Biz Çinli gazeteciler Kursk bölgesinde ne olduğunu aktarmak istiyoruz.”

