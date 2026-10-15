Rusya: Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan limanın altyapı tesisleriyle buradaki gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusuna yönelik askeri ve çift kullanımlı yüklerin boşaltılması ile depolanması için kullanılan altyapı tesislerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan 2 kuru yük gemisinin denizde seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin Moskova ve civarı olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 166 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.