Rusya: Ukrayna'nın savaş uçağı kaçırma girişimi engellendi

Rusya, Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan savaş uçağı kaçırma girişiminin engellendiğini duyurdu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna özel sevisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi" ifadesi kullanıldı.
Söz konusu operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının dahil olduğu öne sürülen açıklamada, "Ukrayna istihbaratının, pilottan para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini istediği" belirtildi.
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