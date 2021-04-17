Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu'nu sınır dışı etme kararı aldı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı. Konsolosun birkaç saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor.



Interfax haber ajansına göre Sosonyuk, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandı.

Bunun üzerine Ukraynalı konsolos gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise konsolosun birkaç saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi. Olay, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi daha da artıracak nitelikte.

"UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya’da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk’a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi.

Nikolenko, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir provokasyon. Rus kolluk kuvvetleri, St. Petersburg'daki Ukrayna Başkonsolosluğunun bir çalışanını gözaltına aldı. Diplomat şu anda Ukrayna diplomatik kurumunda" dedi.

SINIR DIŞI ETME KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Vasiliy Pokotilo'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi.



Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Sosonyuk'un Rusya'da "yasa dışı" faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ve Rusya'nın güvenlik çıkarlarına zarar verdiği ifade edildi.



Açıklamada, "Konsolosa 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi önerildi." ifadelerine yer verildi.



Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu.