Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentini vurdu: En az 20 ölü

Rusya , Ukrayna 'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine hava saldırıları düzenledi. Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ukrayna şehrine yönelik saldırıda, Sumi Belediye Başkanı Artem Kobzar'a göre en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda can kaybı olduğu bilgisini Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak doğruladı.



Savaş öncesi Sumi'nin nüfusu 260 bin civarındaydı.