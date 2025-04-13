Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentini vurdu: En az 31 ölü, 83 yaralı

Rusya , Ukrayna 'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine hava saldırıları düzenledi. Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ukrayna şehrine yönelik saldırıda, Sumi Belediye Başkanı Artem Kobzar'a göre ikisi çocuk en az 31 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi ise yaralandı.

Çok sayıda can kaybı olduğu bilgisini Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak doğruladı.



Savaş öncesi Sumi'nin nüfusu 260 bin civarındaydı.

"HALKIN KİLİSEYE GİTTİĞİ GÜN SEÇİLDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının sivilleri hedef aldığını söyledi.

Hıristiyan inancında Paskalya Bayramı'ndan önceki Pazar, "Palmiye Pazar'ı" olarak anılıyor. Zelenski, halkın kiliseye gittiği günün özellikle seçildiğine dikkat çekti.



Ukraynalı bir güvenlik yetkilisi de, Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretinden bir gün sonra yapıldığına işaret etti.