Rusya, Ukrayna’nın Sumy bölgesini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Rus sınırında bulunan Sumy bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna’nın Sumy bölgesini vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

'nın sınırdaki Sumy bölgesinde düzenlenen hava saldırısı 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 15 konutun da hasar gördüğü ifade edilerek, “Düşman Sumy bölgesindeki bir sınır yerleşimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda evler yıkıldı, iki bina alev aldı ve 15 ev hasar gördü. Kurtarma ekipleri bölgede incelemelerde bulundu ve ölen kadının cesedini çıkardı. Aynı zamanda konutlarda ve kuru bitki örtüsünde çıkan yangınlar da söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı” denildi.

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