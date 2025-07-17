Rusya, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir asker cenaze takasının yapıldığını duyurdu.

Medinskiy, “İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik, 19 Rus askerinin cenazesini aldık” ifadelerini kullandı.