Rusya, Ukrayna'ya büyük ölçekli hava saldırısı düzenledi

Kiev Independent'in haberine göre Rusya 7 Şubat günü Ukrayna'ya büyük ölçekli füze ve drone saldırısı düzenledi.



En son edinilen bilgiye göre Kiev'de 6 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Başkentin Dniprovskyi bölgesindeki iki yüksek gerilim hattı füze saldırısında zarar gördü.



Harkiv Valisi Oleh Suniehubov, Rus kuvvetlerinin yerel saatle sabah 6 civarında Harkiv'i en az dört kez vurduğunu bildirdi.



Mykolaiv'e düzenlenen saldırıda ilk etapta bir kişinin yaralandığı belirtildi. Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych daha sonra yaptığı açıklamada yaralının hayatını kaybettiğini bildirdi.



Lviv Valisi Maksym Kozytskyi, seyir füzelerinin Lviv, Ternopil ve Ivano-Frankivsk arasında manevra yaptığını söyledi.



Lviv'in yaklaşık 77 kilometre güneyinde bulunan Drohobych'te çok sayıda patlama duyuldu. Şehirde herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

Kiev'de bağımsız gazeteciler şehrin batı yakasında su temininde geçici sorunlar olduğunu bildirdi.



Saldırıların neden olduğu hasar ve kayıplar artmaya devam ediyor.