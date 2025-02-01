Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Rusya ordusunun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

- Savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna'nın merkezindeki Poltava şehrindeki füze saldırısı sonucu bir bina kısmen çökerken, en az 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, enkazdan 21 kişinin kurtarıldı.

Doğudaki Harkov'da ise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 1, kuzeydoğudaki Sumi'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırılar sonucu ayrıca Kiev, Hmelnitski, Zaporijya ve Odessa bölgelerindeki tesislerde saldırılar sonucu hasar gördü.

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