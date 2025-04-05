Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 9'u çocuk 19 ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine hava saldırısında 9'u çocuk en az 18 kişi can verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Kentte bir restoranda toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenlerin yüksek tahrip gücüne sahip füzelerle hedef alındığı öne sürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "85 asker ve subay ile 20 otomobil hedef alındı" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırı sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ukraynalı lider, "Rusya ateşkes istemiyor, bunu da görüyoruz. Bütün dünya görüyor." dedi. Kriviy Rig, Zelenski'nin doğduğu kent olarak da biliniyor.