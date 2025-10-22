Rusya Ukrayna'yı vurdu: En az 5 kişi öldü, 19 yaralı

Ordu, Kiev'de yüksek katlı binaların hedef alındığını bildirdi. Başkentte bir kişi yaşamını yitirdi.



Poltava bölgesindeyse bir petrol ve doğalgaz fabrikası hedef alınırken, patlama meydana geldi. Bölgede enerji altyapısı bu hafta defalarca kez saldırıya uğradı. Birçok noktaya elektrik sağlanamadı.



Sumi bölgesindeki saldırıda ise 9 kişi yaralandı. Ukrayna ordusu, Sumi'deki saldırının bir konuta yapıldığını ifade etti.



Devlet Acil Durum Servisi'nin açıklamasına göre, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv bölgesindeki saldırıda da bir köy hedef alındı. Bölge valisi, köyün savaş uçaklarıyla vurulduğunu söyledi. 4 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 10 kişi ise yaralandı.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ise yeni silah anlaşması yapmak için İsveç'te. Zelenski'nin bugün Ukrayna'nın alacağı yeni silahları duyurması bekleniyor.