Rusya, casusluk için uzaktan uçuş kontrollü biyo-drone güvercinler üretti.

İlk testler sırasında, çipleri yerleştirilen bir güvercin sürüsü laboratuvardan uçup kendi başlarına geri döndü. Kuşların bir kısmı Moskova'da kalacak, diğerleri ise binlerce kilometrelik uzun yolculuklara çıkacak.

Operatörler, beyin uyarım sistemine görevler yükleyebiliyor ve bu sayede kuş, iddiaya göre belirli bir yöne doğru uçmak "istiyor".

İmplantasyon, elektrotları beyne hassas bir şekilde yerleştiren stereotaktik bir cihaz kullanılarak gerçekleştiriliyor. Geliştiriciler, "bilim insanlarının" ameliyat sırasında kuşların yüzde 100 hayatta kalmasını hedeflediklerini söylüyor. Navigasyon GPS ile, güç ise güvercinin sırtındaki güneş panellerinden sağlanıyor.

Neiry, bu tür biyodrone'ların altyapı tesislerinin, elektrik hatları, gaz merkezleri ve diğer kritik sistemlerin izlenmesinde kullanılmasının planlandığını bildirdi.