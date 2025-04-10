Rusya ve ABD, ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez bir araya geliyor. Kritik temas, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşecek. Rus heyetinin ardından ABD heyeti de konsolosluğa ulaştı.



Basına tamamen kapalı olan görüşmelerin en önemli gündem maddesinin büyükelçiliklerin açılması ve bağların kuvvetlendirilmesi olması bekleniyor.

Görüşmenin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

TRUMP'IN ARDINDAN ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ

Dünyanın iki süper gücü arasındaki ilişkiler uzun süredir kopma noktasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından buzlar yavaş yavaş erimeye başladı.

İlk görüşme Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleştirildi. İki ülke ilk etapta karşılıklı olarak büyükelçiliklerinin açılması yönünde adımlar atma kararı almıştı.

Bu görüşmeler İstanbul'da ikinci kez gerçekleşiyor. İstanbul'daki ilk görüşme 27 Şubat'ta iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu lojmanında gerçekleştirilmişti.