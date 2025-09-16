Rusya ve Belarus, nükleer silah tatbikatı yaptı: "Bunu gizlemiyoruz"

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Belarus’un ortak düzenlediği Zapad (Batı) tatbikatlarında Rus taktik nükleer silahlarının kullanımının da prova edildiğini açıkladı.

Belarus Genelkurmay Başkanı da, tatbikatlarda ayrıca geçen yıl Ukrayna’da kullanılan Rusya’nın hipersonik Oreshnik füzesinin de yer aldığını doğruladı.

100 BİN ASKER KATILDI

Beş gün süren tatbikatlara yaklaşık 100 bin asker ve 10 bin parça askeri teçhizat katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nijniy Novgorod bölgesinde tatbikatları yerinde izleyerek, “Birlik Devleti’nin (Rusya-Belarus ittifakı) egemenliği ve toprak bütünlüğü koşulsuz korunacak” dedi.



Tatbikatlar, Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarının NATO tarafından düşürülmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Batılı uzmanlar, Zapad’ın Avrupa’yı caydırmaya yönelik bir güç gösterisi olduğu görüşünde.

"HER ŞEYİ DENİYORUZ, BUNU GİZLEMİYORUZ"

Lukaşenko, “Küçük silahlardan nükleer başlıklara kadar her şeyi deniyoruz. Bunu gizlemiyoruz. Ancak kimseyi tehdit etme niyetimiz yok” açıklamasında bulundu.