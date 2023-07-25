Rusya ve Çin askeri tatbikatları artırıyor

Global Times'ın haberine göre, Çin ve Rusya sona eren ortak tatbikatın akabinde ortak deniz ve hava devriyelerine başlamayı planlıyor.



Tatbikatın komutanı Tuğamiral Çiu Vınşıng, "Tatbikat, stratejik deniz rotalarının güvenliğini sağlama ve iki ordunun deniz ve hava kuvvetlerinin ortak kabiliyetlerini uygulaması açısından büyük bir Çin-Rusya müşterek savaş operasyonuydu." ifadelerini kullandı.



Çiu, tatbikatların Kuzeydoğu Asya'da istikrarı korumanın yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini de artırdığını vurguladı.



Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) yaptığı basın açıklamasına göre, iki ülkenin deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı askeri tatbikatla hedeflenen eğitimler tamamlandı.



ÇHKO Deniz Kuvvetleri, tatbikatın karşılıklı güveni derinleştirme, dostluğu güçlendirme ve kabiliyetleri artırma noktasında başarıya ulaştığını ifade etti.



ÇHKO'nun açıklamasına göre, tatbikatın kapanış töreni 4 gün boyunca komuta merkezi olan "Qiqihar" adlı savaş gemisinde düzenlendi.

RUSYA ÇİN ASKERİ İLİŞKİLERİ

