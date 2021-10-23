Rusya ve Çin'den Pasifik Okyanusu’nda ortak devriye

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Devriyenin amacı "Rusya ve Çin'in bayraklarının gösterilmesi" ve "Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi" olarak açıklandı.



Devriye ile her iki devletin denizcilik ekonomik faaliyet alanlarının savunulmasının hedeflendiği de vurgulandı.



Bir hafta süren devriyeyi 10 Rus ve 5 Çin gemisinden oluşan filonun gerçekleştirdiği belirtildi.



Japonya’nın kuzeyinden de geçen filo taktiksel manevralar ve tatbikatlar düzenledi.