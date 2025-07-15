Rusya ve İran dışişleri bakanları, Çin'de bir araya geldi: Gündem, nükleer krizi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile İran'ın nükleer programı etrafında oluşan krizi ele aldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Arakçi, Çin’in Tiençin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.



Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki bakan İran'ın nükleer programı etrafındaki kriz hakkında istişarede bulundu ve bu krizin uluslararası hukuk normları çerçevesinde siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.



Lavrov ve Arakçi, görüşmede, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, geçen hafta Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti.