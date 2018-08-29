Rus İzvestia gazetesine göre, Rusya harekata havadan ve deniz filosundaki füzeleri kullanarak katılacak. İran ise, Suriye'deki milis güçlerini rejim ordusunun emrine verdi. Bu iddilar için, "Türkiye ikna edilemeye çalışılıyor" şeklinde başlık kullanıldı.



Öte yandan Fırat'ın doğusunda da hareketlilik gözleniyor. Amerikan ordusuna ait bir konvoy Haseke'ye doğru ilerlerken görüntülendi.



Yerel kaynaklar, önceki gün Amerikan ordusuna ait birliklerin Kobani olarak bilinen "Ayn El arab"a bir radar sistemi kurmaya başladığını haber vermişlerdi.



Amerikan Savunma Bakanlığı ile YPG sözcüsü de, Kobani’nin güneyindeki askeri havaalanı ve Haseke’ye bağlı Rimelan bölgesinde radarlar kurulduğunu doğrulamıştı.



Rus gazetesi İzvestia ise, İdlib harekatına YPG'nin destek vermesi halinde Esad rejiminin Fırat'ın doğusundaki siyasi yapılanmaya "özerklik statüsü" verebileceğini yazdı.



Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten gazete, Kamışlı'daki idari yapının buna bir model teşkil edebileceğini öne sürdü.



Kamışlı'da kamu ve merkezi idareye bağlı devlet kurumlarında Esad rejiminin sembolü olan bayrak dalgalanıyor. Ancak tüm bu kurumlar PYD/YPG'nin atadığı yetkililer tarafından yönetiliyor.



İdlib harekatına ilişkin İzvestia'nın öne çıkardığı bir diğer konu da, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de bulundurduğu donanma filosu.

Aralarında 3 büyük muhribin de bulunduğu 9 gemilik filoda, iki de denizaltı yeralıyor.



Rus gazetesi İzvestia bu filoya önümüzdeki günlerde savaşma kapasitesi yüksek 3 muhribin daha dahil edileceğini belirtiyor. Gazeteye göre, Rusya'nın Doğu Akdeniz filosu Esad rejiminin İdlib harekatına "güçlü biçimde" destek verecek.

