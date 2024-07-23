Rusya ve İran kapsamlı iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

Rusya ve İran'ın kapsamlı bir iş birliği anlaşmasının hazırlıklarını tamamladığı aktarıldı. Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, anlaşmanın yakında imzalanacağını bildirdi.

Rusya ve İran kapsamlı iş birliği anlaşması imzalamaya hazırlanıyor

'nın devlet haber ajansı TASS'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre Rusya ve kapsamlı bir iş birliği anlaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

TASS, anlaşmanın yakında imzalanacağını aktardı.

PUTIN, PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Pezeşkiyan'ı cumhurbaşkanı seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki taraf da ilişkilerin yüksek seviyede olmasından memnuniyeti, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İki lider, ileride temasların organize edilmesi konusunda mutabık kaldı.

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