İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesindeki üçlü zirveye günler kala Suriye'ye gitti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü. İran Dışişleri Bakanı Zarif görüşme öncesi İdlib operasyonuna destek verdi.
Zarif, "Kalan teröristlerin tamamının İdlib'ten temizlenmesi ve bölgenin yeniden Suriye haklının kontrolü altına girmesi gerekiyor" dedi.
ZARİF'TEN ZİRVE AÇIKLAMASI
İran cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü zirveye ev sahipliği yapacak.
Zirveyle ilgili açıklama yapan Cevad Zarif, "Cuma günü Tahran'da yapılacak görüşmede Tahrir-üş-Şam gibi terörirst ve aşırılıkcı gruplarla nasıl mücadele edileceğine dair yöntemleri ele alınacak" dedi.
El Kaide bağlantılı Nusra cephesini de içinde barındıran "Heyet Tahrir-üş-Şam" Suriye'deki en güçlü cihadçı ittifak olarak öne çıkıyor. Ancak İdlib'de 30 bin militanın yanı sıra 3 milyon sivil de yaşıyor.
İran'da yapılacak zirve özellikle İdlib'deki sivillerin akibeti açısından kritik önem taşıyor.
LAVROV'DAN ESAD YÖNETİMİNE DESTEK
Şam yönetimine İdlib operasyonuna ilişkin bir destek de Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki duruma sonsuza kadar tahammül gösterilemeyeceğini söyledi.
Lavro Suriye hükümetinin İdlib'deki silahlı grupları yok etme hakkına sahip olduğunu yineledi.
RUSYA AKDENİZ'DE TATBİKAT YAPIYOR
Esad yönetimi, İdlib'de muhaliflere son darbeyi indirmeye hazırlanıyor. Suriye ordusu kentin güneyine binlerce asker ve zırhlı araç konuşlandırdı. Rusya da hafta sonu Akdeniz'de büyük bir askeri tatbikat başlattı.
Rusya ve İran'dan Esad'a İdlib desteği
NTV HaberDünya
İdlib'e operasyon hazırlığındaki Şam yönetimine müttefiklerinden yine destek açıklamaları geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib'deki duruma sonsuza kadar tahammül gösterilemez" dedi. Tahran'daki üçlü zirveye günler kala Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de İdlib'in silahlı gruplardan temizlenmesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesindeki üçlü zirveye günler kala Suriye'ye gitti.