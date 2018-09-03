İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesindeki üçlü zirveye günler kala Suriye'ye gitti.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü. İran Dışişleri Bakanı Zarif görüşme öncesi İdlib operasyonuna destek verdi.



Zarif, "Kalan teröristlerin tamamının İdlib'ten temizlenmesi ve bölgenin yeniden Suriye haklının kontrolü altına girmesi gerekiyor" dedi.



ZARİF'TEN ZİRVE AÇIKLAMASI



İran cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı üçlü zirveye ev sahipliği yapacak.



Zirveyle ilgili açıklama yapan Cevad Zarif, "Cuma günü Tahran'da yapılacak görüşmede Tahrir-üş-Şam gibi terörirst ve aşırılıkcı gruplarla nasıl mücadele edileceğine dair yöntemleri ele alınacak" dedi.



El Kaide bağlantılı Nusra cephesini de içinde barındıran "Heyet Tahrir-üş-Şam" Suriye'deki en güçlü cihadçı ittifak olarak öne çıkıyor. Ancak İdlib'de 30 bin militanın yanı sıra 3 milyon sivil de yaşıyor.



İran'da yapılacak zirve özellikle İdlib'deki sivillerin akibeti açısından kritik önem taşıyor.



LAVROV'DAN ESAD YÖNETİMİNE DESTEK



Şam yönetimine İdlib operasyonuna ilişkin bir destek de Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'deki duruma sonsuza kadar tahammül gösterilemeyeceğini söyledi.



Lavro Suriye hükümetinin İdlib'deki silahlı grupları yok etme hakkına sahip olduğunu yineledi.



RUSYA AKDENİZ'DE TATBİKAT YAPIYOR



Esad yönetimi, İdlib'de muhaliflere son darbeyi indirmeye hazırlanıyor. Suriye ordusu kentin güneyine binlerce asker ve zırhlı araç konuşlandırdı. Rusya da hafta sonu Akdeniz'de büyük bir askeri tatbikat başlattı.

