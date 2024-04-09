Rusya ve Kazakistan'daki nehirlerde sular yükseliyor

Rusya ve Kazakistan'ın büyük sel felaketlerinden etkilenen bölgelerinde taşan nehirlerdeki su seviyeleri yükselişi sürdürüyor.

Hem Astana hem de Moskova yönetimi, selleri son on yılların en kötüsü olarak nitelendirdi ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Çoğunluğu Kazakistan'da olmak üzere 90 binden fazla kişi yükselen sular nedeniyle tahliye edildi.

Kremlin, Rusya'nın büyük bölümünde durumun "zor" olmaya devam ettiğini bildirdi.

İki komşu ülke, sellerle mücadelede işbirliği yapma sözü verirken,

Kazak hükümeti, "Sellerin başlangıcından bu yana 86 binden fazla kişi kurtarıldı ve tahliye edildi" açıklamasını yaptı.

17 BÖLGEDEN 5'İ ETKİLENDİ

Tahliye edilenlerin 8 bin 472'sinin geçici konutlarda olduğu, geri kalanların ise toplum içinde güvenli yerlerde olduğuna inanıldığı belirtildi.

Kazakistan ayrıca 81 bin hayvanı da güvenli bir yere götürdüğünü kaydetti. Ülkenin 17 bölgesinden 5'i felaketten etkilendi. 6 nehir ise hızla yükseldi.

Rusya ise çoğu Orenburg bölgesinde olmak üzere 6 bin 500'den fazla kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Ural ve Tobol nehirleri hızla yükselerek bölgenin merkezi Orenburg'u ve Batı Sibirya'daki Kurgan şehrini tehdit etmeye devam ediyor.

Orenburg bölgesi, Ural nehrinin Orsk şehrini neredeyse tamamen sular altında bırakmasıyla Rusya'nın en çok etkilenen bölgesi oldu.Buradaki Orsk barajının taşmasıyla 4 kişi hayatını kaybetti.

10 bin ev ise sular altında kaldı.



