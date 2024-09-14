Rusya ve Ukrayna 103'er savaş esirini takas etti

Moskova ve Kiev arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre iki ülke, savaş esirlerini takas etti ve her iki taraf da 103 kişiyi serbest bıraktı.

Yeni takas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yapıldı.



Bakanlık, bugün takas edilen Rus askerlerinin Rus toprağı Kursk bölgesinde esir alındığını açıkladı.

Ukrayna güçleri, geçen ay Rusya'ya düzenledikleri ilk büyük saldırıda bu bölgeyi ele geçirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yaptığı açıklamada takası doğruladı ve esirlerin ülkeye geitirildiğini söyledi.