Rusya ve Ukrayna 103'er savaş esirini takas etti

Rusya ve Ukrayna, karşılıklı olarak 103 savaş esirini serbest bıraktı. 206 esirin salıverildiği takasa, Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk etti.

Rusya ve Ukrayna 103'er savaş esirini takas etti
Ukrayna lideri Zelenski dün de 49 esirin ülkeye ulaştığını açıklamıştı.

Moskova ve Kiev arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.

Interfax haber ajansının Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre iki ülke, esirlerini takas etti ve her iki taraf da 103 kişiyi serbest bıraktı.

Yeni takas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yapıldı.

Bakanlık, bugün takas edilen Rus askerlerinin Rus toprağı Kursk bölgesinde esir alındığını açıkladı.

güçleri, geçen ay Rusya'ya düzenledikleri ilk büyük saldırıda bu bölgeyi ele geçirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yaptığı açıklamada takası doğruladı ve esirlerin ülkeye geitirildiğini söyledi.

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