Rusya ve Ukrayna 115'er savaş esirini takas edecek

Rusya ve Ukrayna'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından cumartesi günü 115'er mahkumu takas edeceği açıklandı.

Bu, Ukrayna'nın bu ay Rusya'ya yönelik sınır ötesi saldırı başlatmasından beri yapılan ilk mahkum takası olacak.



Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana BAE'nin aracılık ettiği yedinci takas olacak.

ABD'nin yakın güvenlik ortağı olan Abu Dabi'nin savaş boyunca Moskova ile sıcak ilişkilerini sürdürmesi bazı Batılı yetkilileri hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca Kiev ile bağlarını da güçlendirdi.



BAE yetkilileri, bir dizi uluslararası aktörle konuşma kabiliyetlerinin, taraflar arasında etkili bir şekilde arabuluculuk yapabilecekleri ve işbirliğine teşvik edebilecekleri anlamına geldiğini söylüyor.

BİN 788 KİŞİNİN TAKASINDA ROL OYNADI



Savaşın başlamasından bu yana BAE, cumartesi günü serbest bırakılacaklar da dahil olmak üzere bin 788 mahkumun serbest bırakılmasına aracılık etti.



Ukrayna ordusu 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlatarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından Rus topraklarında gerçekleştirilen en büyük saldırıyı gerçekleştirdi.



Kiev, 2022 yılında Ukrayna'ya on binlerce asker gönderen Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandığı bölgede bir tampon bölge oluşturduğunu açıkladı.