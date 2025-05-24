Rusya ve Ukrayna arasında büyük esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında, geçen hafta İstanbul'da kararlaştırılan esir takası devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında yeni esir takasında karşılıklı olarak 307 esirin takas edildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 307 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu.

Zelenski, "Türkiye'de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde "karşılıklı bin esirin takas edilmesine" karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığını duyurmuş, saatler sonra ilk takas gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna karşılıklı 390 esiri serbest bırakmıştı.