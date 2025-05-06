Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 205 esir askerin takas edildiği bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen müzakereler sonucunda Ukrayna’dan 205 Rus askerinin teslim alındığı, karşılığında ise Rusya tarafından 205 Ukraynalı askerin iade edildiği belirtildi.



Rus askerlerinin halihazırda Belarus topraklarında bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, askerlere burada gereken psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

BAE, ARABULUCULUK YAPTI



Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.



"HERKESİ GERİ GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



Öte yandani Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.



Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenski, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle" ifadelerini kullandı.

