Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 9-10-11 Mayıs'ta üç günlük ateşkes olacağını duyurdu.



Trump ayrıca ateşkes döneminde iki ülkeden bin esirin takas edileceğini söyledi.



Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rusya'daki kutlama ülkedeki "Zafer Bayramı" için yapılacak. Ancak Ukrayna'da da benzer şekilde kutlanacak. Onlar da İkinci Dünya Savaşı'nın önemli bir parçasıydı. Bu ateşkes, tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1.000 esirin takas edilmesini içerecek. Bu konuda talepte bulunan benim." dedi.



Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski'nin kabul ettiğini belirten Trump, “Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu savaşta sonun başlangıcı olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük çatışma olan bu büyük savaşı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor ve her geçen gün sonuca daha da yaklaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.