Rusya ve Ukrayna, gelecek aşamada Avrupalıları masaya almada mutabık

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner, Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelerin gelecek aşamasında Avrupalı müttefiklerin de masaya alınması konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Kushner, ABD Başkanı Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dublin'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında "(Rusya ve Ukrayna) Her iki taraf da şu anda müzakerelerin gelecek aşamasında Avrupalı ortaklarımızın da masaya dahil edilmesi konusunda mutabık kaldı" ifadesini kullanan Kushner, Avrupalıların masada olmasının Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak sorunlarının yanı sıra savaş sonrası Avrupa'daki daha geniş kapsamlı güvenlik düzenlemelerinin ele alınmasını sağlayacağını belirtti.

Kushner, "Çatışmalara kalıcı bir son vermek için, gelecekteki çatışma riskini azaltacak muteber güvenlik garantileri, çatışma önleme mekanizmaları ve karşılıklı gerilimi azaltma taahhütleri gereklidir" değerlendirmesini paylaştı.

KREMLİN'DEN AVRUPA'YA DİYALOG MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu müzakerelerin bir sonraki turunun yakın zamanda yapılacağını düşündüklerini belirtti.

Müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman ve nerede düzenleneceği yönündeki soru üzerine Peskov, "Müzakerelerin yakında yapılacağını düşünüyoruz. Bunun yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz" yanıtını verdi.

Putin'in dün Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner ile Moskova'da görüştüğünü anımsatan Peskov, Rus liderin bu görüşmede Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu yapılması teklifini sunduğunu aktardı.

Peskov, Konstantinovka'nın Rus ordusunun kontrolünde olduğunu ifade ederek, ABD ile Avrupa ülkelerine Ukrayna'yı kentte insani yardım operasyonunu uygulama konusunda ikna etme çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) müzakereler için uygun koşullar yarattığını vurgulayan Peskov, BAE yönetimine bu vesileyle minnettar olduklarını dile getirdi.

Peskov, müzakerelerde yer alan Rus heyetinin genişletilmesi için herhangi bir neden olmadığını ancak gerektiğinde bunun yapılacağını söyledi.

Rusya'nın Avrupalı ülkelerle diyalog kurma olasılığına da değinen Peskov, "Avrupalılar arasında konuşmak için yetkilendirilen biri varsa ve onlar gerçekten bunu istiyorsa diyaloğa açığız. Onlarla konuşmaya hazırız. Gerçek niyetlerini ve barış sürecine katkıda bulunmaya hazır olup olmadıklarını anladıktan sonra, Ukrayna'daki çözüm sürecine ilişkin diyaloğun genişletilmiş formatta yürütülüp yürütülmeyeceğine karar verilebilir" ifadelerini kullandı.

Peskov, Avrupalılarla ikili temasların henüz söz konusu olmadığını kaydetti.

Rusya'nın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusunda yapılan görüşmelerde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılmasını istediği yönündeki iddiayı yalanlayan Peskov, "Bu konu kesinlikle gündeme getirilmedi" dedi.

Peskov, çok taraflı müzakerelerde Avrupa'yı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un değil, Macron'un temsil edeceği yönündeki iddialara ilişkin ise "Bu bilginin neye dayandığını bilmiyoruz. Bu aşamada bunun hakkında net bir şey konuşmamız mümkün değil" diye konuştu.

ALMAN BASININDA RUSYA'NIN GAYRİRESMİ TEKLİFİNE DAİR İDDİALAR

Diğer yandan Alman Bild gazetesinin haberinde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik Abu Dabi'de yürütülen gayriresmi görüşmelerde Finlandiya'nın NATO'dan ayrılması gibi talepler öne sürdüğü iddia edildi.

Habere göre, Rus müzakerecilerin hazırladığı ve Abu Dabi'deki Avrupalı temsilcilere de sunulduğu belirtilen gayriresmi teklif, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Avrupa'da yeni bir güvenlik düzeni oluşturulmasını öngörüyor.

Rusya'nın Estonya, Letonya ve Litvanya'dan NATO askeri üslerinin kurulmasını yasaklamasını, Finlandiya'dan ise NATO üyeliğinden ayrılarak önceki statüsüne dönmesini talep ettiği öne sürülen haberde, Moskova'nın Ukrayna'dan da kalıcı olarak tarafsız kalmasını, askeri blokların dışında yer almasını ve NATO'ya katılmamasını istediği belirtildi.

Ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik ihtimalinin ise açık bırakılması teklif ediliyor.

Teklifte, Rusya'nın halihazırda işgal altında tuttuğu Ukrayna topraklarını elinde tutması ve Donbas bölgesinin tamamını kontrolüne alması isteniyor.

Bu kapsamda Ukrayna'nın, halen kontrolünde tuttuğu Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki topraklardan da vazgeçmesi öngörülüyor.

Rusya'nın planında, Ukrayna'nın Karadeniz'deki önemli limanlarından Odessa ve Mikolayiv'in askerden arındırılması ve bu limanların deniz üssü olarak kullanılmasının yasaklanması da yer alıyor.

Ayrıca Karadeniz ve Baltık Denizi'nde serbest deniz ulaşımının güvence altına alınmasına yönelik ayrı düzenlemeler yapılması teklif ediliyor.

Bild'in haberine göre, Rus tarafı bu taleplere karşılık Belarus'ta konuşlandırdığı nükleer silahları geri çekmeyi ve bu ülkeye orta menzilli füze yerleştirmemeyi teklif ediyor.

Rus birliklerinin Transdinyester'den çekilmesi de planın karşılıklı yükümlülükleri arasında yer alırken, bunun için Moldova'nın askeri bloklara katılmaması şartı öne sürülüyor.

Gazete, Rusya'nın Kaliningrad bölgesindeki askeri kapasitesine ilişkin benzer bir geri adımın ise teklifte yer almadığını aktardı.

Moldova'nın geleceğine ilişkin düzenlemeler de içeren planda, Moldova'nın ana toprakları, ayrılıkçı Transdinyester bölgesi ve Gagavuzya'dan oluşan federal bir cumhuriyet kurulması öngörülüyor.

Moldova'nın AB'ye katılması halinde Transdinyester ve Gagavuzya'ya bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı verilmesi de teklifin maddeleri arasında yer alıyor.

ABU DABİ'DEKİ ÜÇLÜ MÜZAKERELERDE ESİR TAKASI MUTABAKATI

Bunun yanı sıra, Ukrayna-Rusya Savaşı 'nı sona erdirmek için BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen üçlü müzakereler sona erdi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Abu Dabi'de dün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakereler Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren müzakerelerin ikinci günü tamamlanırken, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov başkanlık etti.

Üçlü müzakerelerde esir takası konusunda mutabakata varıldı.

Müzakerelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Medinskiy, BAE yönetimine müzakereleri organize etmesinden dolayı minnettar olduklarını dile getirdi.

Medinskiy, müzakerelere katılan Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'in etkin olduklarını aktararak, "Onlar boş konuşmalar yapmak yerine sonuç odaklıydı. Bu nedenle onların rolünü olumlu değerlendiriyorum" diye konuştu.