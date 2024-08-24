Rusya ve Ukrayna savaş esirlerini takas etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucu Kursk bölgesinde esir düşen 115 Rus askerinin Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelerden iade edildiği duyuruldu.

Karşılığında 115 Ukrayna askerinin bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda Rus askerleri Belarus topraklarında bulunuyor, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra aileleriyle iletişim kurma imkanı da sağlanıyor. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya'ya getirilecek” ifadeleri kullanıldı.



ZELENSKİ'DEN BAE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise esir takasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ulusal Muhafızların, Silahlı Kuvvetlerin, Donanmanın ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatının savaşçıları olan 115 askerimiz daha evine döndü. Hepsini geri getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. BAE'ye teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



BİN 788 KİŞİNİN TAKASINDA ROL OYNADI



Savaşın başlamasından bu yana BAE, cumartesi günü serbest bırakılacaklar da dahil olmak üzere bin 788 mahkumun serbest bırakılmasına aracılık etti.



Ukrayna ordusu 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlatarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından Rus topraklarında gerçekleştirilen en büyük saldırıyı gerçekleştirdi.



Kiev, 2022 yılında Ukrayna'ya on binlerce asker gönderen Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandığı bölgede bir tampon bölge oluşturduğunu açıkladı.

Ukrayna güçleri Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi ve toplam 92 yerleşim yerinde kontrol sağladı.