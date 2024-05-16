Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

Ukrayna ordusu, 10 Mayıs'ta yeni bir saldırı başlatılan Harkov kentinin bazı bölgelerinde "Rus ilerlemesini durdurulduğunu" açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada Kiev birliklerinin “durumu istikrara kavuşturmaya, hasar vermeye ve düşmanın alan kazanmasını engellemeye çalıştığı" kaydedildi. Rusya ise daha sonra yaptığı açıklamada, Lyptsi köyüne yaklaştığını ve köyü ele geçirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar
Ukraynalı bir asker Harkov bölgesindeki Rus mevzileri üzerinde bir kamikaze drone kullanıyor.

ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentindeki ilerlemelerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna ordusu, Moskova birliklerinin 10 Mayıs'ta yeni bir saldırı başlattığı Harkov kentinin bazı bölgelerinde "Rus ilerlemesini durdurduğunu" açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Harkov bölgesindeki durum karmaşık olmaya devam ediyor ancak dinamik bir şekilde gelişiyor. Savunma güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturdu. Düşmanın belirli bölge ve yerlerdeki ilerleyişi durduruldu” ifadelerine yer verildi.

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"KÖYÜ ELE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Rus güçlerinin “her zaman yeni ilerlemeler için koşullar yaratmaya çalıştığını” söyleyen ordu sözcüsü, Kiev birliklerinin “durumu istikrara kavuşturmaya, hasar vermeye ve düşmanın alan kazanmasını engellemeye çalıştığını” sözlerine ekledi.

Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA, tarafından görevlendirilen yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rus güçlerinin 'nın Kharkiv bölgesindeki Lyptsi köyüne yaklaştığını bildirdi.

Haberde, Rus güçlerinin  köyü ele geçirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.

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