Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentindeki ilerlemelerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna ordusu, Moskova birliklerinin 10 Mayıs'ta yeni bir saldırı başlattığı Harkov kentinin bazı bölgelerinde "Rus ilerlemesini durdurduğunu" açıkladı.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Harkov bölgesindeki durum karmaşık olmaya devam ediyor ancak dinamik bir şekilde gelişiyor. Savunma güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturdu. Düşmanın belirli bölge ve yerlerdeki ilerleyişi durduruldu” ifadelerine yer verildi.
"KÖYÜ ELE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"
Rus güçlerinin “her zaman yeni ilerlemeler için koşullar yaratmaya çalıştığını” söyleyen ordu sözcüsü, Kiev birliklerinin “durumu istikrara kavuşturmaya, hasar vermeye ve düşmanın alan kazanmasını engellemeye çalıştığını” sözlerine ekledi.
Öte yandan Rus devlet haber ajansı RIA, Rusya tarafından görevlendirilen yerel bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kharkiv bölgesindeki Lyptsi köyüne yaklaştığını bildirdi.
Haberde, Rus güçlerinin köyü ele geçirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.
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