Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentindeki ilerlemelerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna ordusu, Moskova birliklerinin 10 Mayıs'ta yeni bir saldırı başlattığı Harkov kentinin bazı bölgelerinde "Rus ilerlemesini durdurduğunu" açıkladı.



Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Harkov bölgesindeki durum karmaşık olmaya devam ediyor ancak dinamik bir şekilde gelişiyor. Savunma güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturdu. Düşmanın belirli bölge ve yerlerdeki ilerleyişi durduruldu” ifadelerine yer verildi.