Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı saldırılar: ‘Petrol ihracat altyapısı kısıtlandı’

Ukrayna, Rusya güçlerinin gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, üçü çocuk 10 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD’nin girişimiyle enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmayı kabul eden Rusya ve Ukrayna, birbirlerini enerji altyapısına saldırmakla suçladı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, iki bölgeye düzenlenen karşılıklı saldırılarda enerji tesislerinin hasar gördüğünü açıkladı. Zelenski, konuya ilişkin açıklamasında, “Rus saldırılarının bu sistematik ve sürekli doğası, Moskova’nın ortakların diplomatik çabalarını ciddiye almadığını gösteriyor. İhtiyaç duyulan şey, bu savaşı bitme yoluna sokmak için Rusya’ya yönelik yeni ve somut bir baskı” diye konuştu.



ZELENSKİ: RUSYA 2 BÖLGEDE ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRDI



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sumy bölgesindeki bir trafo merkezine Rusya tarafından İHA ile saldırı düzenlenirken, Dnipropetrovsk bölgesindeki bir elektrik hattı da topçu ateşi sebebiyle zarar gördü. Zelenski, Dnipropetrovsk bölgesindeki saldırı sonucu yaklaşık 4 bin kişinin elektriğinin kesildiği bilgisini verdi.



Zaporijya Bölge Valisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, cephe bölgesine yakın bir yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 45 yaşındaki bir sivilin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi. Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, ülkenin en büyük ikinci kentine Rusya tarafından 15 İHA ile saldırı düzenlendiğini söyledi. Bölge Valisi Oleh Sinehubov’un açıklamasına göre, Harkiv’de aralarında 7 ve 16 yaşındaki iki çocuğun da olduğu sekiz kişi yaralandı.



Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya tarafından fırlatılan 74 İHA’dan 41’inin vurularak düşürüldüğünü, 20 İHA’nın ise hedefine ulaşamadığını açıkladı. Açıklamada, Rusya’dan Ukrayna’ya fırlatıldığı ifade edilen diğer 13 İHA’nın akıbeti hakkında bilgi verilmedi.



RUSYA: UKRAYNA 1 GÜNDE 2 KEZ ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRDI



Rusya Savunma Bakanlığı da bugün bir açıklama yaparak Ukrayna’nın son 24 saat içinde Rusya’nın enerji altyapısına yönelik iki saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna’nın Kursk bölgesindeki tesislere İHA saldırıları ve bombardıman düzenlediği, bu sebeple elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.



Kremlin’den bugün yapılan ayrı bir açıklamada ise Ukrayna’nın boru hattı altyapısına yönelik İHA saldırıları sebebiyle Hazar boru hattından (CPC) Karadeniz petrolü ihracatı altyapısına sınırlandırma getirildiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği günlük basın toplantısında, “Bu, Ukrayna İHA’larının düzenlediği saldırıların ardından CPC altyapısında meydana gelen hasar sebebiyle oldu” diye konuştu. Peskov, “Orada çok büyük bir hasar olduğunu, teknolojik ifadeyle çok kompleks bir hasar olduğunu unutmamalıyız” diyerek bunun tüm sistemin işlevselliği üzerinde sonuçlarının olacağına işaret etti.



‘ABD’NİN BARIŞ PLANI MEVCUT HALİYLE KABUL EDİLEMEZ’



Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı saldırı ve suçlamaları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Dış Politika Danışmanı Sergey Rybakov, ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında sunduğu barış planı konusunda açıklamalarda bulundu.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Rybakov, ABD’nin savaşı bitirmek için ortaya koyduğu tekliflerin Rusya’nın bazı kilit taleplerini karşılamadığını söyledi. Rusya’nın International Affairs dergisine konuşan Rybakov, “Amerikalıların teklif ettiği model ve çözümleri çok ciddiye alıyoruz; ancak, hepsini mevcut şekliyle kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı. Putin’in danışmanının açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü yaptığı bir açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından geldi.



Rybakov, “Bugün elimizde olan, en azından Amerikalıların öngördüğü haliyle, önce bir ateşkese izin verecek bir çeşit çerçeve bulmak… Görebildiğimiz kadarıyla bunların içinde, bu çatışmanın kökenindeki sebeplerle alakalı sorunları çözme yönündeki ana talebimizin yeri yok” değerlendirmesinde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna’da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.





